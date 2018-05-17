Бросивший «коктейль Молотова» в детей челябинец останется в СИЗО

Челябинск, , 03:05 — REGNUM Фигуранты уголовного дела о попытке убийства людей, в квартиру которых была брошена бутылка с зажигательной смесью, остаются под стражей, сообщили в Челябинской областной прокуратуре, передает «31 канал».

Оба фигуранта оставлены под стражей по решению Центрального районного суда. Заседание, состоявшееся 16 мая, было инициировано в результате апелляции, поданной защитой обвиняемых: фигуранты дела остались недовольны арестом как мерой пресечения.

Прокуратура считает, что они должны остаться под арестом. Уточняется, что им предъявлены обвинения в подстрекательстве и исполнении покушения на убийство по найму двух и более лиц.

«Один из обвиняемых с целью убийства по найму бросил бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры двухэтажного дома, расположенного в Центральном районе, — сказали в областной прокуратуре. — А его подельник подстрекал товарища к совершению указанных действий».

Отметим, что наемнику была обещана сумма 20 тысяч рублей. Таким образом, один из двух злоумышленников — заказчик (подстрекатель), второй — орудие правонарушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, покушение на жизнь людей в Челябинске произошло 23 апреля 2018 года. В одну из квартир дома по улице Образцова прилетел «коктейль Молотова».

После этого в доме, где находилась семья с двумя детьми, вспыхнуло пламя. Покушение произошло, когда ребята — семилетний и десятилетний мальчики — уже спали.

В результате безобразного «фейерверка» дети получили ожоги лица и конечностей. В квартире испорчено имущество. Масштабного пожара не произошло только потому, что травмированные дети сразу начали кричать и разбудили домочадцев.

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