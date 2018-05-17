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Бросивший «коктейль Молотова» в детей челябинец останется в СИЗО

Общество

Поджигатели хотели выйти на свободу, но их «не поддержали»

Челябинск, 17 мая 2018, 03:05 — REGNUM  Фигуранты уголовного дела о попытке убийства людей, в квартиру которых была брошена бутылка с зажигательной смесью, остаются под стражей, сообщили в Челябинской областной прокуратуре, передает «31 канал».

Оба фигуранта оставлены под стражей по решению Центрального районного суда. Заседание, состоявшееся 16 мая, было инициировано в результате апелляции, поданной защитой обвиняемых: фигуранты дела остались недовольны арестом как мерой пресечения.

Прокуратура считает, что они должны остаться под арестом. Уточняется, что им предъявлены обвинения в подстрекательстве и исполнении покушения на убийство по найму двух и более лиц.

«Один из обвиняемых с целью убийства по найму бросил бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры двухэтажного дома, расположенного в Центральном районе, — сказали в областной прокуратуре. — А его подельник подстрекал товарища к совершению указанных действий».

Отметим, что наемнику была обещана сумма 20 тысяч рублей. Таким образом, один из двух злоумышленников заказчик (подстрекатель), второй орудие правонарушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, покушение на жизнь людей в Челябинске произошло 23 апреля 2018 года. В одну из квартир дома по улице Образцова прилетел «коктейль Молотова».

После этого в доме, где находилась семья с двумя детьми, вспыхнуло пламя. Покушение произошло, когда ребята — семилетний и десятилетний мальчики — уже спали.

В результате безобразного «фейерверка» дети получили ожоги лица и конечностей. В квартире испорчено имущество. Масштабного пожара не произошло только потому, что травмированные дети сразу начали кричать и разбудили домочадцев.

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Пожары в жилых домах
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