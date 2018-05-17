Крымский мост пошел на рекорд

Москва, , 02:27 — REGNUM В первые 12 часов с открытия движения по Крымскому мосту поток транспорта через Керченский пролив побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы, 16 мая сообщает официальный портал строительства Крымского моста.

Сообщается, что к 19:00 по местному времени в сторону Крыма по мосту прошло около 7000 транспортных средств и более 6700 — из Крыма, что суммарно составляет 14 000.

Абсолютный рекорд Керченской паромной переправы был поставлен в августе 2017 года, когда за сутки было перевезено около 13 000 единиц автотранспорта.

Напомним, что 15 мая состоялось торжественное открытие движения по Крымскому мосту с участием президента России. С 16 мая мост открыли для проезда для всех желающих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные СМИ уже высказали недовольство постройкой моста через Керченский пролив. Наиболее радикально отреагировало американское издание Washington Examiner, призвавшее Украину разбомбить мост.

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