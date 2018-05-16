Запрещённые российские сайты остаются в числе самых популярных на Украине

Киев, , 22:59 — REGNUM Российские социальные сети и интернет-поисковики, несмотря на их запрет на Украине, по-прежнему входят в число ресурсов, наиболее части посещаемых украинскими пользоватеями сети. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Интернет ассоциацией Украины (ИнАУ).

Согласно представленным данным, социальная сеть «ВКонтакте» находится на четвёртом месте в списке самых посещаемых сайтов в стране, месячный охват аудитории сайтом в апреле составил 35%.

В первую десятку также вошли запрещённые на Украине сайте «Яндекс» и «Одноклассники», занявшие 7-ю и 8-ю строки. Их месячный охват составил соответственно 32% и 22%.

Первые же три места в рейтинге заняли американские интернет ресурсы — Google (66%), YouTube (42%) и Facebook (32%).

Напомним, в мае 2017 года президент Украины Пётр Порошенко утвердил решение совета национальной безопасности и обороны о расширении санкций против России, которое предусматривало включение в чёрный список 1228 физических и 468 юридических лиц.

В соответствии с указом президента на территории Украины был заблокирован доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российским поисковикам «Яндекс» и Mail.ru со всеми сервисами, включая почту.