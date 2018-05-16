«Бессмертный полк» провёл в Женеве конференцию против нацизма

Женева, Швейцария, , 22:48 — REGNUM Представители «Бессмертного полка» провели в Женеве конференцию против нацизма. Модератор мероприятия обратил внимание на увеличение числа участников мероприятия в 2018 году. Представили движения «Бессмертный полк» и общественных организаций из России, Белоруссии, Израиля, Польши, Армении, Грузии, Швейцарии и других стран провели во вторник в Женеве Конференцию против прославления нацизма и неонацизма. Это уже второй подобный форум за последние два с половиной месяца на площадке женевской штаб-квартиры ООН, нацеленный на противодействие попыткам переписывания истории Второй мировой войны.

Участники конференции, которая была проведена при поддержке постоянных представительств Российской Федерации и Республики Беларусь, почтили минутой молчания память борцов с фашизмом, погибших во время Второй мировой войны.

Выступивший модератором на форуме сопредседатель движения «Бессмертный полк», депутат Госдумы Николай Земцов в интервью корреспонденту ТАСС обратил внимание, что по сравнению с предыдущей конференцией, проходившей в марте, в нынешней было больше участников. Он отметил поддержку Республики Беларусь и Израиля, выразив надежду, что в будущем «зал будет еще больше наполняться» при содействии всех 133 государств, проголосовавших в декабре прошлого года на Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

«В этом году начал работать сайт международного оргкомитета «Бессмертного полка мира», задача которого — соединить в информационном пространстве всех, кто хочет принять участие в этом международном народном движении, — сказал Земцов. — Мы приглашаем всех заходить на сайт iregiment.com, делиться своими историями и стать частью нашего сообщества».

«Возрождение эсэсовских организаций тесно связано с уничтожением памятников солдатам, которые разгромили фашизм», — сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Ежи Тыц, председатель польского мемориального общества «Курск», восстанавливающего памятники советским и польским воинам. «Наверное, мы — поляки, русские, другие народы — рано расслабились. Мы полагали, что чума фашизма уничтожена, а оказалось, что нет. Оказалось, что серьезным людям, несущим ответственность за мир, нужно постоянно работать — наблюдать за гадиной фашизма и другими движениями, типа бандеровцев».

«Для меня, поляка, хорошо знающего, что нас освободила Красная армия и Войско Польское и что мою маму спас советский солдат, непонятно, как такое [снос памятников] может происходить в Польше, — продолжил собеседник агентства. — И я не понимаю, почему политики, и не только в Польше, молчат, не реагируют на то, что происходит в Прибалтике и на Украине. Там люди ходят в эсэсовской форме». По словам Тыца, во времена Варшавского договора, такое было бы невозможно, а сейчас неонацисты «поднимают голову».

Руководитель общества «Курск» считает, что снос в Польше памятников советским и польским солдатам, которые воевали вместе с Красной армией, может означать «начало войны со своим народом». «Я всегда говорю, что советские памятники надо защищать, потому что это — последний рубеж обороны», — заключил Тыц.

Координатор «Бессмертного полка» в Израиле Рахиль Шапиро напомнила в выступлении на конференции, что в 1968 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. «Спустя 50 лет мы, к сожалению, сталкиваемся с тенденцией героизации фашистов, существованием десятков групп неонацистов — идет возрождение идеологии и практики фашизма», — сказала она. «Сегодня наша самая могучая крепость — это память, — отметила Шапиро. — Такой крепостью против неофашизма стало шествие «Бессмертного полка», который, шагая по планете, заявляет по всеуслышание: «Мы помним, мы вместе и мы не допустим повторения!»

«Государство Израиль поддерживает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, предложенную Российской Федерацией и принятую в декабре 2017 года при поддержке 133 стран, о борьбе с героизацией нацизма, — подчеркнула Шапиро. — И сегодня от имени фронтовиков, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, узников концлагерей и гетто, детей и внуков людей, прошедших Холокост, я призываю широкую общественность заявить во всеуслышание, что у истории войны нет версий, и мы не допустим осквернения памяти погибших».

Представитель Грузии, член оргкомитета по подготовке международного шествия «Бессмертного полка» Анжелика Захарова отметила, что «Бессмертный полк» является «той панацеей от ненависти, которую старались привить за годы правления [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили». Она рассказала о проводимой в республике программе поиска погибших советских воинов. «Мы также нашли понимание у правительства Грузии — нам разрешено шествие во всех городах страны.

«В этом году мы провели мероприятие в Батуми, правда, под крики неонацистов, а также в Гори», — сообщила Захарова. Она выразила мнение, что «георгиевская ленточка не должна быть запрещена на территории Грузии».

В свою очередь, координатор «Бессмертного полка» в Швейцарии Светлана Конев заявила на форуме: «Бессмертный полк» — это часть истории моей семьи, моей страны, а сейчас это и часть истории Швейцарской Конфедерации, которая во время Второй мировой войны сохраняла нейтралитет». «Мы не должны позволить переписывать итоги Второй мировой войны, мы приехали на эту конференцию, чтобы нас услышали», — сказала она.

Елена Калгина, исполнительный директор фонда «Народный проект», рассказала о работе по «установлению судеб пропавших без вести защитников Отечества, который проводится в России. Она напомнила, что «у миллионов семей в мире нет сведений о своих солдатах — героях Второй мировой войны». Она призвала всех участников «Бессмертного полка» «помочь в получении архивных данных как в России, так и за рубежом», а также «заглянуть в семейные архивы и рассказать истории о подвигах родственников». По состоянию на 14 мая, через сайтmyveteran.ru поступило более 20 тыс. заявок на установление судеб героев, сообщила Калгина.

На конференции состоялась демонстрация отрывка из фильма «Коридор бессмертия» — военно-исторической драмы, рассказывающей о строительстве секретной железной дороги, которая в 1943 году соединила Ленинград с Большой землей. Автор сценария, режиссер и продюсер этой киноленты Федор Попов заявил корреспонденту ТАСС, что «нужно глубже смотреть в прошлое», чтобы не допустить возрождения нацизма. «Сохранение исторической памяти — это и есть борьба с героизацией нацизма. Это не только ежегодное шествие «Бессмертного полка», но и книги, фильмы, правильное преподавание истории», — пояснил собеседник агентства.

В конференции приняли участие представители дипмиссий следующих государств: Сирия, Турция, Македония, Сербия, Алжир, Боливия, КНДР, Бразилия, Ирак, Венесуэла, Таджикистан, Никарагуа, Кипр, Туркмения, Белоруссия, Азербайджан, Китай.