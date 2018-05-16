Twitter анонсировал внедрение алгоритмов для борьбы с «интернет-троллями»

Сан-Франциско, США, , 21:59 — REGNUM Администрация сервиса микроблогов Twitter анонсировала внедрение новых алгоритмов, которые позволят скрывать сообщения от «интернет-троллей». Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Для борьбы с пользователями, провоцирующими на негативную реакцию других людей, в Twitter намерены применять специальные проверки и машинное обучение.

Сообщается, что алгоритмы будут реагировать на определённые «поведенческие сигналы» пользователей. Кроме того, для распознавания «троллей» система будет проверять, подтвердил ли пользователь свой адрес электронной почты, связана ли его как-либо учётная запись с людьми, нарушающими правила сервиса, и как эти аккаунты взаимодействуют между собой.

Предполагается, что на основе массива данных сообщения от «троллей» будут скрывать ещё до того, как на них пожалуются другие пользователи.

В компании рассчитывают, что внедрение данной технологии позволит сделать более заметными в ветках комментариев сообщения от людей, нацеленных на «здоровую» беседу.

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