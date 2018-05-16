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В AFA извинились за пособие по знакомству с русскими девушками на ЧМ-2018

Общество

Футбольная федерация Аргентины отозвала экземпляры скандального информационного буклета о России

Буэнос-Айрес, 16 мая 2018, 21:36 — REGNUM  Аргентинская футбольная федерация (AFA) принесла извинения за подготовленный к ЧМ-2018 информационный буклет о русском языке и культуре, один из разделов которого был посвящён правилам поведения при знакомстве с русскими девушками.

В распространённом пресс-релизе AFA говорится, что раздел буклета под названием «Что делать, чтобы у вас что-то получилось с русской девушкой» был напечатан по ошибке.

В федерации выразили сожаление, что «данная ошибка бросила тень на образовательную деятельность AFA».

Напомним, буклет, подготовленный для аргентинских игроков, тренеров, журналистов и официальных лиц, планирующих прибыть в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года, вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях.

В одном из разделов буклета для желающих познакомиться с девушками содержались, в частности, такие рекомендации: «Русские девушки не любят, чтобы их рассматривали как объекты», «Они обращают внимание, если вы хорошо пахнете и хорошо одеты», «Они ненавидят скучных мужчин».

Многие пользователи сети, однако, сочли подобные рекомендации неуместными и упрекнули авторов текста в сексизме и устаревших взглядах.

В AFA сообщили, что приступили к отзыву экземпляров издания и удалили страницы, вызвавшие полемику.

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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