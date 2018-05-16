Новый парк в Костромской области «поплыл»

Мантурово, Костромская область, , 20:33 — REGNUM Строительство парка в Мантурово Костромской области вызвало недовольство у жителей региона, сообщает «Комсомольская Правда». Реальные кадры «благоустройства» парка, опубликованные в Интернете, убеждают зрителей в том, что объект «оказался некомфортным и небезопасным».

Как передает K1news.ru со ссылкой на депутата областной Думы Олега Погуралова, «данный парк возводился изначально с нарушениями».

"Договор с подрядной организацией ООО «КАН» на проведение работ был заключен еще в середине сентября прошлого года. Новый парк должен был стать любимым местом отдыха горожан — с прогулочными дорожками и зеленой зоной. Закончить работы подрядчик должен был до 31 октября 2017 года. Стоимость работ по контракту составила 3,788 млн рублей.

Однако обустройство парка на улице Больничной, не завершено по сей день. Работы, которые подрядчик произвел выполнены с нарушениями. Водоотведение не проведено, плитка, положенная на мерзлую землю, «поплыла».

В связи с тем, что подрядчик не выполнил работы, администрация города Мантурово отказалась выплачивать ему деньги по контракту и подала в суд иск с требованием завершить работы.

«В случае отказа подрядчик будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков, и администрация начнет поиск нового подрядчика, чтобы завершить благоустройство парка. Работы планируется закончить до конца года», — сообщил исполняющий обязанности 1-го заместителя главы администрации городского округа города Мантурово Геннадий Селезнев.

Теперь местные власти ищут новую подрядную организацию, которая исправит все ошибки и обещают, что «все работы будут завершены до конца года».

Отметим, что глава фирмы-подрядчика ОО «КАН» Андрей Кузнецов, заявлял в октябре 2017 года, что сотрудники приступили к работе, но есть проблема:

Участок под парком оказался ниже, чем предполагалось по проекту. Поэтому приходиться теперь проводить подсыпку, иначе парк окажется в болоте. На первом этапе планируем сделать не только тротуары, но и установить детское и спортивное оборудование.