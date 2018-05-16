Эстонский муниципалитет поместил на герб лист марихуаны

Таллин, , 20:18 — REGNUM Муниципалитет (волость) Канепи в Эстонии принял новый флаг и герб, 16 мая передает агентство Reuters.

По итогам онлайн-голосования жителями волости была выбрана символика с листом марихуаны. В голосовании участвовали 12 тыс. человек — при том, что во всей волости проживает менее 5000.

Результат онлайн-голосования был поддержан на голосовании совета Канепи. Однако в совете голоса разделились — решение было принято девятью голосами против восьми.

«Я должен сказать, что я против того, чтобы мы ходили под этим флагом», — сообщил журналистам член совета Канепи Арно Какк.

В свою очередь глава совета Канепи Кайдо Койв, который поддержал принятие символики, охарактеризовал процесс выбора новых флага и герба как «очень демократичный».

Стоит отметить, что название деревни и волости Канепи происходит от эстонского «канепа» — конопля, которая раньше использовалась по большей части для производства пеньки и масла, а не в качестве наркотического средства.

Продажа и производство марихуаны является уголовным преступлением в Эстонии, как и в большинстве стран мира.

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