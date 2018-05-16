Жилищное строительство в Казахстане: инвестиции растут, ввод жилья падает

Астана, , 19:44 — REGNUM В Казахстане по итогам первого квартала 2018 года объем инвестиций в жилищное строительство составил 206,6 млрд тенге (39,14 млрд рублей), что на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 16 мая аналитический портал Finprom со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Инвестиции в строительство уверенно растут с 2012 года — последние пять лет инвестиционный пакет вырос более чем в два раза. В 2017 год рост этого показателя составил 16,7%.

Несмотря на рост инвестиций, впервые за многие годы показатели ввода нового жилья ушли в минус. По итогам первых трех месяцев 2018 года было введено 2,9 млн кв. метров жилья, что на 8,1% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Объем ввода жилья государственными компаниями увеличился на 27%, иностранными компаниями — на 142,1%, а частные компании уменьшили объемы ввода на 12,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2017 года по январь 2018 года доля просроченных кредитов на жилищном рынке Казахстана увеличилась с 15% до 27%. За пять месяцев «чистый» портфель займов сократился на 22%, до 658,5 млрд тенге (124 млрд рублей — по курсу на 23 апреля).

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