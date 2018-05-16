«ВКонтакте» отказалась сотрудничать с Национальным бюро кредитных историй

Москва, , 19:22 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» отказалась от сотрудничества с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), в рамках которого предполагалось использование открытых данных в аккаунтах пользователей. Об этом 16 мая сообщил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

Информация о том, что администрация соцсети может разрешить НБКИ использовать открытые данные о пользователях с целью проверки аккаунтов заёмщиков, появилась в СМИ в апреле этого года.

Рогозов подтвердил, что «ВКонтакте» действительно рассматривала возможность такого сотрудничества, однако стороны «так и не пришли к формату, который бы не противоречил принципам «ВКонтакте» касательно защиты пользовательских данных».

«В результате мы отказались от начала такого сотрудничества и не планируем упрощать доступ к открытым данным пользователей. Более того, продолжим бороться с несанкционированным сбором такой информации, усложняя к ней доступ технически и юридически», — сообщил Рогозов.

Он добавил, что «ВКонтакте» поддерживает открытость интернета, однако «у такой открытости существует и обратная сторона, когда публично доступные данные пользователей задействуют в коммерческих целях сторонние организации».

«В прошлом году мы в судебном порядке запретили одной из таких компаний заниматься сбором открытых данных и их последующей продажей банкам», — отметил Рогозов.

По его словам, администрация сервиса считает, что «каждый человек вправе сам решать, какой информацией делиться».