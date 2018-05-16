В Узбекистане в I квартале через элеронный суд поступило более 200 тыс. дел

Ташкент, , 19:34 — REGNUM В Узбекистане за первые три месяца 2018 года через электронную систему E-SUD поступило 204 490 заявлений и исков по гражданским делам, сообщает 16 мая издание «Народное слово».

Система электронного судопроизводства реализуется в рамках проекта «Партнерство в сфере верховенства закона в Узбекистане» при поддержке программы развития ООН и агентства США по международному развитию USAID.

Председатель Зангиатинского межрайонного суда по гражданским делам Бахром Файзиев отметил, что оформление всех документов выполняется в электронном виде, а иск можно подать не выходя из дома.

Файзиев добавил, что использованием системы E-SUD снижает нагрузку на судей и сокращает сроки рассмотрения дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году через электронную систему судопроизводства E-SUD в Узбекистане было рассмотрено 442,4 тыс. заявлений по гражданским делам, что составляет около 40% от общего количества дел.

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