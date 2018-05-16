Эксперты: ухудшений показателей на ярославском полигоне «Скоково» нет

Ярославль, , 18:14 — REGNUM Специалисты ярославского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» не зафиксировали ухудшения экологической ситуации на полигоне «Скоково». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в филиале ФГБУ «ЦЛАТИ» по Ярославской области.

Пробы воды, воздуха и почвы были взяты специалистами учреждения во время визита на полигон 25 апреля экспертной группы, состоящей из представителей общественности. Группа была создана после начала ввоза мусора из Москвы на ярославский полигон. Представители общественности вели параллельный отбор проб, но пока не озвучили их результаты.

Специалисты федерального государственного учреждения не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций веществ в пробах воздуха. В пробах воды из двух наблюдательных скважин и пробах почвы не обнаружено ухудшения показателей в сравнении с временем, когда мусор не ввозился. По договору с «Скоково» «ЦЛАТИ» ведет мониторинг экологической ситуации в течение последних лет.

Как сообщила заместитель руководителя филиала по Ярославской области ФГБУ «ЦЛАТИ» Екатерина Березина, сейчас идет оформление документов по итогам анализов. 17 мая специалисты предоставят подробные протоколы с результатами анализов.

Анализы проб на полигоне «Скоково» госучреждение ведут в ежеквартальном режиме. В последние три года, как утверждают в «ЦЛАТИ», превышений не выявлялось.