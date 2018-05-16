В Крыму построят три интерната для граждан с нарушениями психики

Симферополь, , 18:09 — REGNUM По поручению президента России в трёх регионах Крыма к 2019 году построят и введут в эксплуатацию году три психоневрологических интерната, благодаря которым очередь в подобные места будет ликвидирована. Об этом 16 мая после заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в Ялте, который был приурочен теме защиты прав граждан с нарушениями психического здоровья, сообщил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, новые интернаты построят в Белогорском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах — 750 новых койко-мест помогут ликвидировать все очереди в республике.

«На сегодняшний день в Крыму работает пять стационарных учреждений социального обслуживания психоневрологического профиля для пожилых людей и инвалидов, которые финансируются в полном объёме. Это касается и модернизации необходимого оборудования, ремонтов, закупки медикаментов. Государство обеспечивает своих граждан в полном объёме», — заявил Аксёнов

Как сообщало ИА REGNUM, почти 400 медицинских учреждений полуострова нуждаются в модернизации и капремонте — систему здравоохранения Крыма должны привести к общероссийским стандартам к 2020 году.

«Период работы крымских медицинских организаций без получения российских лицензий продлён до 2020 года. Но мы не можем продлять его бесконечно, поэтому должны к 2020 году завершить процесс доведения наших медицинских организаций до федеральных норм и стандартов», — отмечал на пресс-конференции в Симферополе в конце 2017 года депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев.

По его словам, основной причиной, которая сегодня мешает получению лицензий медучреждениям региона, является несоответствие федеральным стандартам их материально-технической базы. Чтобы привести их в порядок, необходимо порядка 3,5 миллиарда рублей.

Также отметим, что на модернизацию крымских медицинских учреждений в 2016 году было выделено порядка 1,7 миллиарда рублей. В 2017 — 1,6 миллиарда рублей. Эти меры позволили почти половине медицинских организаций получить российские лицензии.

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