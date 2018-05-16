Калужский губернатор за год потерял 1,3 млн рублей и лишился авто

Калуга, , 18:05 — REGNUM Доходы губернатора Калужской области Анатолия Артамонова за 2017 год снизились на 1 млн 320 тыс. 752 рубля, сообщает 16 мая корреспондент ИА REGNUM. Согласно декларации, опубликованной на портале регионального правительства, за год губернатор заработал 5 млн 62 тыс. 394рубля, тогда как в 2016 году его доход составлял 6 млн 383 тыс. 146 рублей.

В настоящее время Анатолию Артамонову принадлежат земельный участок площадью 16 140 кв. м и жилой дом площадью 442,6 кв. м, также в пользовании у губернатора находится земельный участок в 51 705 кв. м.

Ранее Артамонов декларировал снегоход Turbo Touring и раритетный автомобиль ГАЗ-21 «Волга», но из губернаторской декларации 2017 года они исчезли.

Годовой доход супруги главы региона Зои Артамоновой составил 2 млн 021 тыс. 576 рублей. Она является собственницей квартиры площадью 54,7 кв. м и автомобиля Lexus RX 450-H. В пользовании у Артамоновой находится жилой дом площадью 442,6 кв. м и земельный участок под жилой дом площадью 16,1 тыс. кв. м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году калужский губернатор в пересчёте на ежемесячный доход зарабатывал в среднем по 477 тыс. 666 рублей. По сравнению с 2015 годом доходы Артамонова сократились на 651 тыс. рублей.

Напомним, по итогам 2015 года прибавку в бюджет семьи губернатора обеспечили проценты по банковским вкладам и сэкономленные средства от неиспользованного отпуска. В 2016 году из задекларированных 5 млн 732 тыс. рублей, 1 млн 846 тыс. рублей пришлись на вклады в банках. Кроме того около 214 тыс. рублей выплачено калужскому губернатору за его педагогическую деятельность. Еще 226 тыс. рублей приходятся на пенсию (Анатолию Артамонову 65 лет) и 50 тыс. рублей губернатор получает будучи кавалером медали «За особые заслуги перед Калужской областью».

Доходы начальника управления социальной защиты городской управы Калуги Зои Артамоновой в 2016 году сократились до 2 млн 39 тыс. рублей. Это на 244 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году. В её доходы в 2016 году вошли проценты от банковских вкладов (565 тыс. 822 рубля), пенсия (242 тыс. рублей), выплата за звание «Почётный гражданин г. Калуги» (42 тыс. рублей), компенсация льгот ЖКУ (220 тыс. 468 рублей) и заработная плата за должности начальника управления и председателя благотворительного фонда «Возрождение».

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