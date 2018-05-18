Почему нельзя похоронить солдат, павших, защищая Родину?

Южно-Сахалинск, , 03:06 — REGNUM Многим из российских солдат, которые защищали русский Сахалин во время Русско-японской войны 1904−1905 годов, до сих пор отказано даже в православном погребении. Их кости разбросаны по острову, а желающие их похоронить, по нашему обычаю и с почестями, сталкиваются с серьезными препятствиями. Что встает на пути «Поискового движения России» и «Русского географического общества», пишет корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

«Когда мы начали изучать историю этой войны, документы… Понимаете, там про каждого почти участника можно художественный фильм снимать! Люди, не умевшие воевать, не военные, сражались за Сахалин, не умея сражаться. Погибали за эту землю, шли в бой, зная, что погибнут. Они не должны быть забыты!» — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель «Поискового движения России» на Сахалине Виктор Янков.

И тем не менее погибшие защитники родной земли оказываются бессильны против действующей бюрократии. Эта тема вновь звучала в минувший понедельник в Сахалинской областной думе, когда ее подняли представители «Поискового движения России», «Русского географического общества» и неравнодушные депутаты. Разговор ведется даже не о памятнике, а о поиске останков и их захоронении:

«Мы не можем даже подойти к истории 1904−1905 годов, потому что сразу же становимся преступниками. … Мы не можем вести раскопки без открытого листа. Это специальный документ, который выдается археологу. На острове у нас археолог только один — профессор Сахалинского государственного университета Александр Василевский. Он единственный в нашем регионе имеет действующий открытый лист. Но этот документ даёт ему право изучить только 200 квадратных метров. Туда входят несколько домов на Шикотане, аэродромы на Курильских островах, другие важные объекты. А у нас как минимум шесть мест, где лежат незахороненные останки наших соотечественников-героев. Ничего не получится, увы», — рассказал Янков.

Пока что в областной думе принято решение о создании рабочей группы, которая сможет привлечь специалистов для решения вопроса.

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