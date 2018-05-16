Посетителей «Ночи музеев» в Ленобласти отправят на «боевые задания»

Кировск, Ленинградская область, , 17:54 — REGNUM Необычную программу приготовили для участников акции «Ночь музеев» сотрудники Музея-панорамы «Прорыв» в Кировском районе Ленинградской области. Этот комплекс, на открытии которого в январе 2018 года побывал Владимир Путин, посвящен героическому прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года.

Во время акции «Ночь музеев», с 17:00 по 22:30, гости «Прорыва» смогут принять участие в патриотической игре «Путь к Победе». Она будет проводиться каждый час на территории возле музея.

«Командам по 10−15 человек в сопровождении красноармейца-инструктора предстоит выполнять боевые задания с помощью специального снаряжения — биноклей, медицинских сумок, бинтов, нарукавных повязок, полевого телефона и катушки с кабелем. С 17:00 на площадке перед зданием музея начнет работу тир и фотозона», — сообщили ИА REGNUM 16 мая в пресс-службе правительства Ленобласти.

Гости музея смогут потренироваться в стрельбе по ростовым мишеням, наладке полевой телефонной связи, преодолении минного поля и оказании первой медицинской помощи.

В находящемся в том же Кировском районе Шлиссельбурге, куда людей доставят от панорамы «Прорыв» на бесплатном автобусном маршруте, участникам «Ночи музеев» будет предложена интерактивная программа с возможностью оказаться внутри пожарной автоцистерны. На площадке перед музеем запланировано четыре сеанса демонстрации аварийно-спасательного оборудования и пожарно-технического вооружения.

Рядом с Музеем истории города Шлиссельбурга находится одна из первых в Ленинградской области пожарных служб. Здесь посетители смогут ознакомиться с выставкой архивных фотографий об истории советской пожарной охраны и пожарной охраны Шлиссельбурга.