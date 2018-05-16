Армен Джигарханян доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии

Москва, , 17:33 — REGNUM Народный артист СССР, актёр и режиссёрАрмен Джигарханян вечером 15 мая был доставлен в одну из московских клиник, передают «Известия».

По информации издания, 82-летний актёр находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Источник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что Джигарзанян «был госпитализирован с сердечным приступом на реанимобиле в общую реанимацию одной из столичных больниц».

Отметим, что это уже четвёртая госпитализация Армена Джигарханяна с начала текущего года.

Как передавало ИА REGNUM, в январе актёр дважды попадал в больницу. В начале февраля он был выписан, но продолжил амбулаторное лечение. В конце апреля Джигарханян был вновь доставлен в больницу после того, как почувствовал недомогание.