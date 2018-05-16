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Армен Джигарханян доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии

Общество

Актёр госпитализирован в четвёртый раз с начала года

Москва, 16 мая 2018, 17:33 — REGNUM  Народный артист СССР, актёр и режиссёрАрмен Джигарханян вечером 15 мая был доставлен в одну из московских клиник, передают «Известия».

По информации издания, 82-летний актёр находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Источник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что Джигарзанян «был госпитализирован с сердечным приступом на реанимобиле в общую реанимацию одной из столичных больниц».

Отметим, что это уже четвёртая госпитализация Армена Джигарханяна с начала текущего года.

Как передавало ИА REGNUM, в январе актёр дважды попадал в больницу. В начале февраля он был выписан, но продолжил амбулаторное лечение. В конце апреля Джигарханян был вновь доставлен в больницу после того, как почувствовал недомогание.

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