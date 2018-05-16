Вирус Эбола: В Конго прибыла «экспериментальная» вакцина

Киншаса, , 17:26 — REGNUM В Конго доставлена «экспериментальная» вакцина от вируса Эбола, 16 мая передает агентство Associated Press.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Конго Джессики Илунга сообщила журналистам, что 4000 доз вакцины уже находятся в Киншасе.

В ближайшее время вакцина будет направлена в сельские районы Мбандаку и Бикоро, где в настоящий момент фиксируется вспышка лихорадки Эбола.

Как сообщало ИА REGNUM, «экспериментальная» вакцина от Эболы была направлена в Конго Всемирной организацией здравоохранения 14 мая.

Действие вакцины от Эболы проверялось в 2015 году в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии, где эпидемия лихорадки Эбола унесла более 11 тыс. жизней.

Вспышка Эболы в Конго имеет гораздо меньшие масштабы. З несколько месяцев в стране зафиксированы 29 случаев заболевания, 19 человек погибли.

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