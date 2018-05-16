Звуковая иллюзия стала «яблоком раздора» в соцсетях

Москва, , 18:30 — REGNUM В сети набирает популярность короткая аудиозапись, в которой мужчина произносит имя. Некоторые пользователи слышат его как Янни, другие — как Лорел, что и стало очередным поводом для споров в сети — пользователи пытаются понять, какой вариант является правильным.

Пост с аудиофайлом опубликовала в своём Twitter популярная блогер Хлое Фелдман. Он быстро стал вирусным и набрал более 34 тыс. репостов и свыше 77 тыс. лайков. При этом аудиозапись распространилась далеко за пределы Twitter — пользователи делятся ею и в других социальных сетях.

В сети пользователи разделились на два лагеря — тех, кто слышит Янни, и тех, кто слышит Лорел. При этом многие пользователи не могут смириться с тем, что все по-разному воспринимают аудиозапись, из-за чего нередко разгораются споры.

«Там Лорел и близко не пахнет», — отметил Илья Н.

«Как и Янни», — ответил ему Kreig Tao.

«Прям отчетливо слышу Laurel. Мозг даже представить не может, чтобы там как-то Yanny было», — пишет Mouthpeace.

Пользователи даже заподозрили, что на самом деле у записи может быть только один вариант — Лорел. Те же, кто якобы слышит Янни, решили подшутить над другими пользователями. Аналогичную версию озвучивают и те, кто на самом деле слышит имя Янни.

«Мне кажется, люди, которые слышат Янни, над нами прикалываются. Лорел же», — пишет Эткинд.

«Надеюсь, это шутка. Какая еще Лорел? Там нет ни буквы «л», ни тем более «р», — отметила Аня.

Некоторым пользователям удалось услышать сразу два варианта. А часть из них даже могут самостоятельно контролировать восприятие звука.

«Удивительно, первый раз услышал Янни, а потом только Лорел, повторил и только Лорел слышу», — признался Дмитрий М.

«Слышу раз одно, раз другое. Причём это даже получается контролировать», — отметил Влад М.

Нашлись и те, кто услышал совсем иной вариант записи.

«Мой брат слышит «Две ноги», подскажите какая у него болезнь?» — спрашивает Роман Т.

Как выяснили журналисты издания The Verge, пользователи слышат разные имена из-за разных звуковых частот. «Янни» — это высокие частоты, а «Лорел» — низкие. По словам доцента факультета нейронауки в Университете Маастрихта Ларса Рике, частоты могут меняться из-за аппаратуры, на которой воспроизводится аудиофайл. Также на восприятие звука влияют особенности строения уха и то, что человек ожидает услышать. Подобное мнение высказал и профессор Техасского университета в Остине Бхарат Чандрасекаран. Он отметил, что «из-за того, что на записи есть шумы, мозг дополняет это так, как, по его мнению, должно быть».

Рике добавил, что с возрастом люди теряют чувствительность к высоким частотам, поэтому многие взрослые слышат «Лорел», а дети и подростки — «Янни». Пользователи, которые одинаково воспринимают и низкие, и высокие частоты, поочередно слышат оба имени.

Ранее поводом для подобных споров стала оптическая иллюзия с цветом платья. Несколько лет назад девушка под ником Swiked опубликовала на Tumblr фотографию платья и задала своим друзьям вопрос о том, какого оно цвета. Часть пользователей утверждали, что оно бело-золотое, другие же считали, что оно сине-черное. У дискуссий о цвете платья появился собственный хэштег #TheDress, который какое-то время возглавлял топ трендов в США. К единому мнению прийти так и не удалось, зато появилось немало объяснений этого феномена.

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