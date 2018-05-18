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Тысяча и один день Каира

Общество

ИА REGNUM публикует фотопроект Антона Афанасьева об арабском мире Каира

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Тысяча и один день Каира
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Пелена смога всегда покрывает Каир

Антон Афанасьев, 18 мая 2018, 12:05 — REGNUM  

Почти семь лет назад, во время Арабской весны, вспыхнул Египет, которым на тот момент уже 30 лет правил Хосни Мубарак. После первой волны революции и свержения действующего президента началась вторая волна, в результате которой к власти пришли «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с Мухаммедом Мурси. Но и это не было окончательной страницей кровавых событий, унесших жизни сотен людей. Вскоре военные во главе с Ас-Сиси и при поддержке коптов-христиан захватили власть — генерал стал президентом, коим является в настоящее время.

Сейчас страна постепенно становится на ноги: всего за год был построен (причем без привлечения иностранного капитала) и открыт второй Суэцкий канал, который позволит увеличить его доходность почти вдвое, в территориальных водах страны на шельфе Средиземного моря итальянскими геологами найдено чуть ли не крупнейшее месторождение природного газа в мире.

Повседневная жизнь людей тоже постепенно налаживается, несмотря на периодические теракты со стороны исламистов.

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Кожевенник
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Кожевенник
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Производство кожаных тапочек на рынке
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Производство кожаных тапочек на рынке
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Вид на Средневековый Каир с одной из многочисленных открытых крыш
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Вид на Средневековый Каир с одной из многочисленных открытых крыш

Каир — столица страны, где проживает почти четверть всего населения, снова стал похож на город из сказок «Тысячи и одной ночи»: узкие улочки средневекового города, по которым всегда куда-то спешат торговцы на повозках, запряженных ослами, утомившиеся покупатели, присевшие в кафе выкурить кальян и обсудить новости, продавцы лимонада с огромными бутылями за спиной… Напряженность сейчас можно заметить разве что по практически полному отсутствию туристов и по автоматам Калашникова, торчащим из окошек многочисленных смотровых вышек.

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Средневековый Каир
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Средневековый Каир
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Пережидая полуденный зной в мечети
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Пережидая полуденный зной в мечети
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Вид с одного из минаретов на рыночную улицу Средневекового Каира
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Вид с одного из минаретов на рыночную улицу Средневекового Каира
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Вид на центр Каира с телевизионной башни
Антон Афанасьев © ИА REGNUM
Вид на центр Каира с телевизионной башни

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Читайте ранее в этом сюжете: Город мусорщиков в Каире

regnum author Антон Афанасьев
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