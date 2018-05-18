Тысяча и один день Каира

Антон Афанасьев, , 12:05 — REGNUM

Почти семь лет назад, во время Арабской весны, вспыхнул Египет, которым на тот момент уже 30 лет правил Хосни Мубарак. После первой волны революции и свержения действующего президента началась вторая волна, в результате которой к власти пришли «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с Мухаммедом Мурси. Но и это не было окончательной страницей кровавых событий, унесших жизни сотен людей. Вскоре военные во главе с Ас-Сиси и при поддержке коптов-христиан захватили власть — генерал стал президентом, коим является в настоящее время.

Сейчас страна постепенно становится на ноги: всего за год был построен (причем без привлечения иностранного капитала) и открыт второй Суэцкий канал, который позволит увеличить его доходность почти вдвое, в территориальных водах страны на шельфе Средиземного моря итальянскими геологами найдено чуть ли не крупнейшее месторождение природного газа в мире.

Повседневная жизнь людей тоже постепенно налаживается, несмотря на периодические теракты со стороны исламистов.

Антон Афанасьев © ИА REGNUM Перерыв на чай Антон Афанасьев © ИА REGNUM Овощной магазин на рынке средневекового города

Каир — столица страны, где проживает почти четверть всего населения, снова стал похож на город из сказок «Тысячи и одной ночи»: узкие улочки средневекового города, по которым всегда куда-то спешат торговцы на повозках, запряженных ослами, утомившиеся покупатели, присевшие в кафе выкурить кальян и обсудить новости, продавцы лимонада с огромными бутылями за спиной… Напряженность сейчас можно заметить разве что по практически полному отсутствию туристов и по автоматам Калашникова, торчащим из окошек многочисленных смотровых вышек.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Город мусорщиков в Каире