В России инвалиды смогут обратиться к «цифровым юристам»

Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM Фонд социального страхования РФ (ФСС) намерен запустить программу «цифрового юриста» для инвалидов в одном из регионов страны с 1 января 2019 года. Об этом сообщил председатель ФСС Андрей Кигим на VIII Петербургском международному юридическом форуме, передает 16 мая корреспондент ИА REGNUM.

По словам Кигима, смысл программы будет заключаться в том, чтобы можно было с помощью гаджетов идентифицировать инвалида и помочь оказать ему услугу, защитить его права.

«Мне говорят: «Это не получится». Я говорю: «Подождите. Есть же камеры на дорогах. Они фиксируют нарушение, присылают счет, и человек платит, если он согласен с тем, что он превысил скорость». Почему инвалид, который дома получает услугу, не может получить качественный товар, почему его сложно привезти? В этом отношении возникает много юридических вопросов», — сказал Кигим.

«Мы сегодня видим, что человек превращается в цифру. Исчезают старые технологии. Нет паспортов. Можешь в аэропорту приложить телефончик, и тебя пропускают, сегодня карты, сегодня всё электронное. Как же должен в Конституции должен быть зафиксирован человек и его права? Это для нас главная тема», — добавил глава Фонда.

ФСС намерен реализовать проект при поддержке министерства труда и социальной защиты. Согласно предложенной технологии, ФСС будет обязан отправлять инвалиду сообщение в начале года о том, что он, например, в апреле должен получить коляску. Установлен срок, в течение которого изделие должны поставить. Если по его истечении услуга не оказана, то инвалид посредством сообщения с телефона может уведомить об этом ФСС, и тогда подрядчик будет оштрафован.

При этом подрядчик при участии в конкурсах должен будет сертифицировать свои гаджеты, чтобы при предоставлении услуги они были бы юридически значимыми, как видеокамеры на дорогах, и могли бы зафиксировать факт предоставления услуги, что принимается как доказательство в суде.

«Права человека должны быть прослежены целиком, от заключения контракта на поставку услуги до судебного оспаривания, если инвалид недоволен. На первый взгляд, звучит фантастически, но, на мой взгляд, это будет нормально», — сказал Андрей Кигим.

Он пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что ФСС надеется запустить программу в пилотном регионе к 1 января 2019 года.

«Мы частично проговорили эту тему с Минюстом, в принципе, провели аккуратные консультации с судьями. Мы считаем, что для эксперимента ФСС готов выбрать регион, в котором есть общество инвалидов, которое будет осуществлять контроль, и продвинутые подрядчики, у которых есть гаджеты сертифицированные», — добавил он.

В рамках программы после неоказания услуги может быть оштрафован не только подрядчик, но и наказан работник ФСС — «персональный менеджер», приставленный к этому конкретному инвалиду.