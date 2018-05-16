В Москве представили героев санитарной авиации

Москва, , 15:59 — REGNUM В Москве за 15 лет существования Московского авиационного центра уже 24 сотрудника получили благодарности президента РФ и мэра Москвы. Об этом на пресс-конференции 16 мая заявил первый заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Владимир Сченснович, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что 13 мая 2018 года Московскому авиационному центру исполнилось 15 лет. За эти годы 11 сотрудников было награждено государственными наградами, 195 — отмечены ведомственными наградами МЧС России. Ещё 261 человек получили грамоты правительства Москвы и МЧС России.

«В 2017 году 15 сотрудников МАЦ получили благодарность и почетные грамоты мэра Москвы, а трём присвоены звания: Почётный спасатель города Москвы — спасателю 1 класса Василию До, Почетный пожарный — присвоено помощнику директора по организации тушения пожаров Сергею Вахрину, Почётный работник транспорта и связи города Москвы присвоено директору ГКУ «МАЦ» Кириллу Святенко», — подчеркнул он.

Сченснович также отметил, что Московский авиационный центр финансируется из бюджета Москвы и находится в ведении департамента ГОЧСиПБ и входит в состав пожарно-спасательного гарнизона. Основным видом деятельности является авиационное обеспечение экстренного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим и выполнение мониторинга и лесопожарной и паводковой обстановки, тушение пожаров на территории Москвы и московского региона.

Он подчеркнул, что первые полеты вертолётов над Москвой начали выполняться в 1991 году для экологического мониторинга Москомприроды с целью выявления источников радиоактивного и химического загрязнения. В 1995 году ГУВД Москвы начало использовать вертолеты Ка-32 для тушения пожаров, с 1995 по 1996 годы вертолет Бо-105 авиации МЧС России выполнял единичные полеты по оказанию медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на улицах Москвы и МКАД.

За этот период было выполнено 63 полета, 29 пострадавших доставлены в больницы и 35 медицинская помощь была оказана на месте. С 1999 по 2001 годы значительно возросло количество доставленных в больницы. За эти годы медицинский вертолет выполнил 1461 вылетов на ЧС и доставил в больницы 462 пострадавших в тяжёлом состоянии, 677 была оказана медицинская помощь.

Для дальнейшего развития авиационных технологий по обеспечению безопасности жизнедеятельности столицы было принято постановление правительства Москвы от 13 мая 2003 года 351-ПП «О создании государственного учреждения «Московский авиационный центр». Директором авиацентра с первого дня его создания и по сегодняшний является Кирилл Святенко.