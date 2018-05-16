Из сирийского Хомса эвакуировали 30 тыс. мирных жителей

Дамаск, , 16:03 — REGNUM Из сирийской провинции Хомс эвакуировали 30 тыс. мирных жителей, сообщает 16 мая Anadolu.

Мирных жителей вывозят в провинцию Алеппо и Идлиб. Последним вернулся девятый конвой, перевозивший 6 тыс. 800 человек.

Эвакуированное мирное население будет проживать в лагерях для беженцев, а также в специализированных школах и мечетях в указанных провинциях.

Спасение мирных жителей стало возможно благодаря соглашению от 2 мая между правительством Сирии и так называемой оппозицией.

В соответствии с договоренностями, оппозиция должна сдавать тяжелое вооружение и сдаваться правительственным войскам в обмен на амнистию.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии, продолжающийся с 2011 года, подходит к концу. Благодаря действиям ВКС России террористическая угроза в стране сведена к минимуму.

В настоящее время в руках террористов находятся еще несколько районов, которые в скором времени будут зачищены.

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