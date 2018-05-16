В Казахстане упростили регистрацию мобильного телефона

Астана, , 15:50 — REGNUM В Казахстане упростят обязательную процедуру регистрации мобильных устройств, сообщает 16 мая «Казинформ» со ссылкой на министра информации и коммуникаций республики Даурена Абаева.

Он напомнил, что в 2016 году в Казахстане были внедрены новые требования регистрации мобильных устройств, которые направлены на сокращение количества краж. После обращения потерпевшего в полицию телефон могут заблокировать.

Министр отметил, что пользователям услуг связи необходимо будет зарегистрировать свои мобильные устройства до конца 2018 года, в противном случае связь будет недоступна.

Абаев пояснил, что среди населения может возникнуть ажиотаж из-за необходимости регистрации телефонов, поэтому процедура будет упрощена. Зарегистрироваться можно будет через интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в Казахстане был опубликован проект приказа министра по инвестициям и развитию республики, который разрешает использовать информацию об абонентах связи только для контрразведывательной деятельности и оперативно-розыскных мероприятий.

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