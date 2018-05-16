В Киеве выделят более $500 тыс. на поддержку патрулей из бывших военных

Киев, , 15:51 — REGNUM Киевская городская администрация планирует выделить 14 млн гривен ($530 тыс.) общественным формированиям, ведущим патрулирование улиц, сообщает 16 мая «Страна.ua».

Согласно сообщению, столичная администрация подготовила документ, который предусматривает выделение средств общественному формированию «Муниципальная стража», основанному на базе Киевского городского союза «ветеранов АТО» («антитеррористической операции»).

Средства пойдут на закупку формы, газовых баллончиков, топлива, а также на зарплату 38 руководителям штабов «Муниципальной охраны». В задачи бывших украинских военных входит «охрана правопорядка в Киеве совместно с полицией».

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По словам одного из глав штаба «Муниципальной стражи», в состав формирования входят порядка 250 жителей Киеве. Планируется, что к концу 2018 года число граждан увеличится до 500.

Также комиссия Киевской рады во вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции предложила киевской администрации выделить деньги не «Муниципальной страже», а в целом общественным формированиям. В «Муниципальной страже» с этим категорически не согласны.

Напомним, в начале года в Киеве сгорели три иномарки. Предположительно, к возгоранию автомобилей имели отношение представители общественных формирований, «охраняющих правопорядок».

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