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Объявлен конкурс на ремонт станции метро «Академическая» в Петербурге

Общество

Стоимость ремонта составит почти 342 млн рублей

Санкт-Петербург, 16 мая 2018, 15:29 — REGNUM  «Петербургский метрополитен» объявил конкурс на ремонт станции метро «Академическая» на первой (красной) линии городской подземки. Как ожидается, станция закроется на ремонт после окончания чемпионата мира по футболу в июле 2018 года.

Станция «Академическая» была открыта 31 декабря 1975 года, она входит в состав самой длинной Кировско-Выборгской линии. Наземный павильон «Академической» расположен на перекрестке проспекта Науки и Гражданского проспекта в Калининском районе города. Станция является одной из самых загруженных в метро Петербурга.

«Победителю предстоит капитально отремонтировать вестибюль и наклонный ход станции, — сообщает 16 мая городской телеканал «Санкт-Петербург». — В частности, предстоит заменить чугунные кольца наклонного хода, привести в порядок кровлю вестибюля и сам вестибюль, а также дренаж и канализацию, кассовый, машинный и эскалаторный залы, установить автоматически системы пожаротушения».

Максимальная цена контракта установлена в размере 341,97 млн рублей, причем в текущем году на ремонт будет выделено более 116,5 млн рублей, а в 2019 году — более 225,4 млн рублей.

Победитель конкурса определится 8 июня. Капремонт станции подрядчик должен будет завершить в июне 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь подлежащего ремонту вестибюля «Академической» составляет 1 618,9 кв. метров. Проект предусматривает устранение течи в механизмах наклонного хода и обновление гидроизоляции тоннеля.

Станция «Академическая» будет ремонтироваться в течение 11 месяцев. Ранее на такой же срок закрывалась на капремонт станция «Лесная», открытая после капремонта в конце декабря 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Станцию «Академическая» в Петербурге закроют на ремонт после ЧМ-2018

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