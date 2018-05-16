Среда, 16 Мая 2018 года
15:49:16 МСК

В ГД назвали будущих фигурантов дел о пособничестве во введении санкций

Общество

Его заявления расценили как явку с повинной

В ГД назвали будущих фигурантов дел о пособничестве во введении санкций
Плакат СССР. Иванов В. Враг коварен — будь начеку! 1945 (фрагмент)

Москва, 16 мая 2018, 15:08 — REGNUM  В случае введения уголовной ответственности за пособничество во введении санкций может быть наказан зампред движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Говоря о работе над законопроектом, Исаев подчеркнул, что «нужно доказать, что человек не просто совершил действия, но что он специально это делал, чтобы наступили последствия, стремился к тому, чтобы против России были применены санкции».

«Из мне известных людей, которые этим занимаются, это Владимир Кара-Мурза-младший, который заявил, что добился введения акта Магнитского в восьми государствах и будет продолжать заниматься этим дальше. Это называется явкой с повинной по данному составу, если он (законопроект) будет принят», — отметил парламентарий.

По мнению депутата, под новые статьи УК могут попасть «еще какие-то персонажи, которые открыто заявляют, что они составляют подобного рода списки, они дают рекомендации, что вот тут надо вот так вот, побольнее ударить, то есть люди, которые открыто заявляют о том, что они занимаются этой деятельностью».

«И рассуждения, что члены Совета по правам человека возили гуманитарную помощь в Донбасс и поэтому они могут попасть под этот закон, представляются мне очень преувеличенными, потому что явно они возили эту гуманитарную помощь, не имея умысла введения санкций против России», — считает Исаев.

Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США во втором чтении. Документ предусматривает уголовную ответственность и за пособничество во введении санкций — штраф до 500 тыс. рублей и тюремный срок до трех лет. Второе чтение инициативы состоится 17 мая.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить