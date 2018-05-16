Во Флориде школьный учитель на уроке утопил двух енотов

Таллахасси, США, , 15:12 — REGNUM Преподаватель школы Forest High School штата Флорида (США) утопил двух енотов на глазах своих учеников. Таким образом «педагог» отомстил животным, съевшим цыплёнка, которого выращивали дети в живом уголке, пишет британская газета Daily Mail.

Видео казни животных, снятое одним из школьников, попало в сеть. На ролике видно, как учитель сельского хозяйства Дьюи Брютон топит зверьков, посаженных в клетки, в мусорном контейнере с водой. Некоторые ученики помогали ему, пишет издание.

Мать одного из школьников рассказала, что её сын плакал, рассказывая о совершённом на уроке убийстве. По её словам, Брютон заставлял детей держать над мордами животных шланги, чтобы те скорее захлебнулись.

В настоящее время преподавателя-садиста отстранили от работы, началось внутреннее расследование произошедшего. Диким случаем заинтересовалось министерство природных ресурсов штата Флорида.

«Хотя правоохранительные органы говорят, что учитель не делал ничего незаконного, содеянное перед учениками, безусловно, сомнительно», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владимире жители начали сбор подписей за запрещение работы передвижного дельфинария, который собираются открыть в городе 16 мая. Петиция адресована губернатору Владимирской области Светлане Орловой и руководству городской администрации.

Жители считают, что передвижные дельфинарии — не что иное как «хлорированная тюрьма» для морских животных. По данным на 14 мая, петицию подписали более 2,3 тыс. человек.

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