После «Зимней вишни» МЧС хочет участить внезапные проверки ТРЦ

Санкт-Петербург, , 15:03 — REGNUM Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) намерено участить проверки торговых и развлекательных центров после трагедии в кемеровской «Зимней вишне», где в результате пожара 25 марта 2018 года погибли 60 человек. Об этом заявил 16 мая директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев на VIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня торговые центры подлежат проверке один раз в четыре года. Мы хотим, чтобы проверяли один раз в два года. Также мы хотим знать, как построили объект, как обеспечили безопасность людей», — заявил Еникеев.

МЧС предлагает внести соответствующие изменения в федеральное законодательство.

По мнению Еникеева, институт уведомления о проверках предпринимателей «абсолютно изжил себя», так как пожарный инспектор должен приходить на объект внезапно, никого не предупреждая, а на месте — действовать жёстко.

«Я на днях был в одном торговом центре в Якутии. Там четыре пожарных выхода и все заблокированы. В одном архив, во втором кухня, третий вообще закрыт, а четвертый ведет через первый этаж. То есть, братская могила», — заявил Еникеев.

По его словам, собственник ТЦ так и не смог объяснить, как возникла подобная ситуация.

Ранее Еникеев сообщил журналистам, что после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» было проверено более 10 тыс. торговых центров, примерно в половине из них были найдены грубые нарушения пожарной безопасности.

После проверок в 2,5 тыс. из этих торговых центров нарушения уже исправлены. «Таким образом, на сегодняшний день более 70% ТРЦ соответствуют требованиям пожарной безопасности», — сказал чиновник МЧС.

Всего после трагедии в Кемерово было проверено более 54 тыс. зданий и выявлено свыше 220 тыс. нарушений пожарной безопасности.

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