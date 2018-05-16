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Единственный в мире: обновлён рекорд по числу восхождений на Эверест

Общество

Вершина высочайшей годы планеты покорялась проводнику из Непала 22 раза

Единственный в мире: обновлён рекорд по числу восхождений на Эверест
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Покорение Эвереста

Катманду, 16 мая 2018, 14:48 — REGNUM  Мировой рекорд по количеству восхождений на высочайшую гору мира Эверест принадлежит жителю Непала Ками Рита.

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Как сообщает Himalayan Times, сегодня утром, 16 мая, ведущий проводник компании Seven Summit Treks покорил вершину горы в 22 раз. Восхождение он начал с девятью альпинистами из Китая накануне вечером.

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Как отметил глава компании, шерпа ранее поднялся на большинство вершин выше 8 тыс. м.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на Эвересте во время акклиматизации погиб альпинист Ули Штек, который за свою невероятную скорость восхождения получил прозвище «швейцарская машина». В начале года во время восхождения на высочайший пик мира погиб 51-летний турист из КНР. Мужчина скончался в результате тяжелейшей высотной гипоксии, также известной как «высотная болезнь».

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