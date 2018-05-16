Зурабу Церетели доверили оформлять Башню Согласия в Ингушетии

Магас, , 14:47 — REGNUM Оформлением интерьера стометровой Башни Согласия в Ингушетии будет заниматься президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Договоренность с ним была заключена в Москве, на встрече с главным архитектором столицы Ингушетии — Магаса Хадиджи Гойговой, сообщили ИА REGNUM 16 мая в пресс-службе мэрии города.

«Встреча прошла в теплой дружественной обстановке. Зураб Константинович проявил большой интерес к культурному сотрудничеству и отметил, что с нетерпением ждет начала работы над проектом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мэр столицы Беслан Цечоев отметил, что «Зураб Церетели выдающийся художник — монументалист» и высказал уверенность, что «сотрудничество с ним будет плодотворным для города».

Зураб Церетели — автор более 5000 произведений живописи, графики и скульптуры. Он участвовал в оформлении Новой сцены Большого театра в Москве. Скульптор создал множество монументов, в том числе «Добро побеждает Зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, «Рождение Нового Человека» в Севилье, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне и знаменитый памятник Петру I в Москве, являющийся одним из самых высоких памятников в России.

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100-метровая Башня Согласия (Барта Г1ала) является визитной карточкой в Ингушетии. Она расположена напротив резиденции главы республики. Башня была построена на средства известного ингушского мецената Алихана Харсиева. По проекту она должна представлять собой большой историко-этнографический ансамбль.

На первом этаже башни планировали расположить музей этнографии. В нем представят интерьер средневекового жилища ингушской семьи: очаг, предметы быта, домашнюю утварь, оружие, национальные костюмы, доспехи. На втором этаже должен располагаться зал заседаний Совета тейпов с круглым столом и чашей для голосования.

На третьем этаже предлагалось создать залы народных ремесел с художественными мастерскими, где планировали проводить мастер-классы. На четвертом — намеревались установить витрины для реализации сувенирной продукции и большой плазменный 5D монитор для демонстрации фильмов об истории Ингушетии.