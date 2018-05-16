В города-побратимы Ярославля отправятся паспорта туриста Золотого кольца

Ярославль, , 14:38 — REGNUM День города на улице Андропова будет работать паспортный стол и почта Золотого кольца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

26 мая, в день 1008-летия Ярославля, на улице Андропова появится интерактивная площадка «Городок Золотого кольца». Здесь расположатся сувенирный магазин, пряничная лавка, детский клуб, молодежная площадка и тематические улицы, где туристы и ярославцы смогут приобрести разнообразные товары и услуги.

На центральной улице «Городка» разместятся туристский информационный центр, паспортный стол и почта городов Золотого кольца России.

«Здесь будет работать почта Золотого кольца. Ярославцы и гости города смогут отправить открытки с видами Ярославля в любой город России или мира. Кроме этого, мы будем выдавать паспорт туриста Золотого кольца. Человек сфотографируется на улице Андропова и пока он прогуляется до нашего офиса на улице Революционной, его паспорт уже будет готов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM управляющая «Паспортным столом Золотого кольца» Юлия Смук.

В Ярославль традиционно на День города приедут делегации из городов-побратимов Руководителям этих делегаций подарят паспорт туриста Золотого кольца.

В «Городке Золотого кольца» все желающие могут отправиться в виртуальное путешествие по городам самого известного российского туристического маршрута, спланировать будущую поездку, купить или сделать своими руками сувениры.