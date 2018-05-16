Роскомнадор-style: Какого лешего нас обязали лепить «Ш» на автомобили?

Москва, , 14:38 — REGNUM В Госдуме недоумевают в связи с предложением МВД отказаться от размещения знака «Шипы» на автомобилях и вспоминают обязательство автомобилистам с ТС с ошипованной резиной наклеивать «Ш» на автомобиль.

МВД предлагает отказаться от обязательного размещения знака «Шипы» на автомобилях. Проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов. В ведомстве указали на то, что «в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и другое)».

Вместе с тем постановлением правительства РФ № 333 от 24 марта 2017 года отсутствие знака «Шипы» было внесено в число неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. Водителей, нарушающих требования, штрафовали на 500 рублей.

В Госдуме поддержали инициативу МВД, однако эмоций не скрывают.

«Отлично. Давно пора… Готов, как только их на должности заново назначат, отправить руководителям МВД хоть депутатский запрос, хоть телеграмму в поддержку)). Но, уж простите за эмоции… какого лешего в апреле прошлого года нас всех вдруг обязали эти знаки прилепить на свои машины?! Что, год назад «динамические характеристики транспортного средства» у всех нас были другими?! Еще ведь некоторых и оштрафовать успели. Конкретная глупость», — написал в соцсети депутат Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

По мнению парламентария, Госдума «должна поставить вопрос о квалификации ответственных лиц, которые то вводят, то отменяют ограничения, предпочитая не думать головой, а ставить на нас всех эксперименты».

"Какой-то Роскомнадзор-style. А может быть, всё затевалось, чтобы распродать завалявшиеся в магазинах знаки «Ш»? Помните, как в прошлом году их сметали с прилавков, несмотря на резко взлетевшую цену?» — рассуждает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в МВД изменили свою позицию и считают, что установка знака «Ш» не позволяет участникам движения однозначно судить о вероятном характере движения автомобиля, особенно в условиях неоднородного характерного для зимних условий дорожного покрытия. Кроме того, вышеупомянутый знак, расположенный на заднем стекле транспортного средства, иногда ограничивает водителю обзор.

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