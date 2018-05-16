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В Москве 17 мая объявлен «желтый» уровень опасности

Общество

Дождь будет кратковременным, однако пасмурная погода продержится до субботы

Москва, 16 мая 2018, 14:37 — REGNUM  В четверг в Москву придут грозовые тучи, и усилится ветер, сообщается 16 мая на сайте Гидрометцентра РФ.

В связи с непогодой в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности. Температура воздуха сохранится на уровне +25.27°C, при этом при грозе возможны порывы ветра до 17 м/c.

Отмечается, что дождь в Москве будет кратковременным, однако пасмурная погода продержится до субботы.

В ночь на 17 мая в столице ожидаются небольшие осадки, температура воздуха не превысит +14°C. Давление в течение ближайших суток сохранится на уровне 744−748 мм рт.ст.

Ранее в столичном ГУ МЧС России предупредили о возможном тумане с видимостью 200−500 метров.

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