Среда, 16 Мая 2018 года
17:02:14 МСК

Петербургские бары обяжут повесить таблички «18+»

Общество

Так законодатели намерены следить, чтобы там не появлялись несовершеннолетние

Петербургские бары обяжут повесить таблички «18+»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Распитие спиртных напитков

Санкт-Петербург, 16 мая 2018, 14:36 — REGNUM  На дверях петербургских баров должны появиться таблички «18+». Соответствующий законопроект одобрили в первом чтении 16 мая в городском парламенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поправки в закон «Об административных правонарушениях» устанавливают ответственность за отсутствие предупреждающих надписей на питейных заведениях, в которых ограничено нахождение несовершеннолетних. Штрафы для индивидуальных предпринимателей могут достичь 5 тыс. рублей, для юридических лиц — 15 тыс. рублей.

Как отметил автор инициативы Александр Тетердинко («Единая Россия»), перечень мест, где лицам младше 18 лет запрещено находиться, уже установлен городским законом. Это бары, рюмочные, пивные рестораны, секс-шопы; ночью подросткам нельзя находиться без присмотра в интернет-клубах, ночных заведениях и саунах.

«Предприниматели должны предупреждать об этом посетителей, но ответственность за отсутствие такой информации в законе не прописана», — пояснил Тетердинко необходимость нового регионального закона.

Читайте также: В Петербурге могут ввести наказания для подростков за покупку алкоголя

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разрешили продавать алкоголь в розницу в дни школьных выпускных. Ранее предполагалось запретить продавать алкоголь в розницу во всем городе в дни молодежных праздников — «Алых парусов» и последнего звонка 25 мая.

Читайте также: Пить можно: в Петербурге снят запрет на алкоголь в дни последних звонков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ограничения розничной продажи алкоголя
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить