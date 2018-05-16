Петербургские бары обяжут повесить таблички «18+»

Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM На дверях петербургских баров должны появиться таблички «18+». Соответствующий законопроект одобрили в первом чтении 16 мая в городском парламенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поправки в закон «Об административных правонарушениях» устанавливают ответственность за отсутствие предупреждающих надписей на питейных заведениях, в которых ограничено нахождение несовершеннолетних. Штрафы для индивидуальных предпринимателей могут достичь 5 тыс. рублей, для юридических лиц — 15 тыс. рублей.

Как отметил автор инициативы Александр Тетердинко («Единая Россия»), перечень мест, где лицам младше 18 лет запрещено находиться, уже установлен городским законом. Это бары, рюмочные, пивные рестораны, секс-шопы; ночью подросткам нельзя находиться без присмотра в интернет-клубах, ночных заведениях и саунах.

«Предприниматели должны предупреждать об этом посетителей, но ответственность за отсутствие такой информации в законе не прописана», — пояснил Тетердинко необходимость нового регионального закона.

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Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разрешили продавать алкоголь в розницу в дни школьных выпускных. Ранее предполагалось запретить продавать алкоголь в розницу во всем городе в дни молодежных праздников — «Алых парусов» и последнего звонка 25 мая.

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