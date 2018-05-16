Блогерша из Камбоджи ела редких животных ради лайков в YouTube

Пномпень, , 14:25 — REGNUM Ради лайков и просмотров в YouTube камбоджийская блогерша уничтожала животных, находящихся под угрозой исчезновения, пишет издание Metro.

За всё время преступного «промысла» женщине удалось разделаться с крапчатой кошкой, ящерицей, редкими видами птиц, королевской коброй, лягушками, скатами и другими обитателями местной фауны.

К ужасу происходящего добавляется то, что зрители не всегда понимали, каких именно животных убивает семейная пара. Шоу в YouTube длилось до тех пор, пока на чудовищные представления не обратили внимание в полиции.

«Сейчас мы находимся в процессе принятия судебного решения против них, пока рабочая группа готовит доклад по этому вопросу», — сообщил руководитель главного управления по охране природы и охране окружающей среды Камбоджи Чей Сэм Арн.

Женщина и ее муж в настоящее время находятся под стражей. В отношении них возбуждено дело. Правоохранителям блогерша сообщила, что представленные на видео животные покупались на местном рынке, и что пара не имела представления о том, какие из них находятся под охраной.

Известно, что с декабря 2017 года доход от рекламы на канале составил около $500.