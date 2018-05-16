В Ярославле бывшую гостиницу «Царьград» поменяют на кладбище

Ярославль, , 12:21 — REGNUM Названы объекты недвижимости, которые исключат из плана приватизации в обмен на землю в Ярославском районе под городское кладбище, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уже сообщало наше информагентство, с инициативой произвести зачет и обменять неликвидные объекты городской недвижимости, которые долгое время не могут продать, в региональное правительство обратился мэр Ярославля.

По его словам, земли на Осташинском кладбище под захоронения осталось всего на год. После этого произойдет коллапс.

На заседании муниципалитета были названы объекты, которые мэр предлагает обменять в обмен на 140 гектар под кладбище: это здание гостиницы «Царьград» на ул. Андропова 5/24(там размещался департамент городского хозяйства мэрии Ярославля), здание бывшей администрации Кировского района на Республиканской, 49 и трехэтажное здание во дворе по адресу Республиканской, 49б.

«Мы не обсуждаем необходимость строительства нового кладбища. Но мы хотим эти объекты исключить, чтобы в дальнейшем обменять их на землю, которые находится на территории Ярославского района. Во-первых, у нас мена запрещена, поэтому не совсем понимаю, как мы будем действовать дальше. И второе — где эта земля находится? У нас сейчас минимальный объем информации. Если эту землю мы хотим поменяться на 220 млн, это больше чем по миллиону за гектар — я не знаю, где столько земля стоит в Ярославском районе, кто тот счастливчик, кто станет ее обладателем», — сказал депутат Алексей Малютин.

На это мэр Ярославля отметил, что сделка может произойти только в том случае, если правительство Ярославской области и мэрия примет решение в рамках законодательства. При этом времени практически нет:

«Нужно будет оформить документы, сделать проект, подъездные пути. До 6 июня все эти вопросы нужно проработать вместе с правительством. Принимать решение будем только в рамках законодательства. Это сегодня первый шаг — если у нас не будет земли, через год у нас будет проблема. Год пройдет быстро, поэтому сидеть сложа руки нельзя. Если мы сегодня исключаем эти три объекта из плана приватизации — тогда появляется предмет для разговора с правительством, де-юре мы начинаем работать. Выбора-то огромного нет, мы нашли то, что не продается, и благодаря чему мы можем получить 140 гектаров земли. Пока мы де-юре ничего не решим с правительством, эти объекты остаются у нас, здесь мы ничем не рискуем, это первый шаг для того, чтобы мы начали решать вопросы», — сказал мэр.

Владимир Слепцов пояснил, что пока не знает, какую землю предоставит правительство:

«Я просил, чтобы она была максимально близко к городу, ближе к дороге, чтобы нам не делать несколько километров асфальтового покрытия. Рядом не должно быть населенных пунктов, чтобы не создавать проблем жителям Ярославского района», — сказал он.

В итоге депутаты поддержали исключение трех объектов недвижимости из плана приватизации.

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