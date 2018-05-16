Первыми нарушителями ПДД на Крымском мосту стали байкеры

Симферополь, , 12:17 — REGNUM Десятки байкеров, которые остановились на арочном пролете Крымского моста для селфи, стали первыми нарушителями Правил дорожного движения (ПДД). Это передает ИА «Крыминформ».

"Несколько десятков участников мотопробега в честь запуска движения по Крымскому мосту нарушили ПДД», — передает вещатель.

Агентство отмечает, что ранее различные службы неоднократно напоминали о недопустимости остановок на Крымском мосту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2018 г. президент Российской Федерации Владимир Путин вместе со строителями открыл мост через Керченский пролив, длина которого составляет 19 км.

С 5:30 мск 16 мая мост был открыт для движения автомобилей.

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