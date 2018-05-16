В Югре прокуратура помогла пенсионеру получить новое жилье

Когалым, Югра, , 12:21 — REGNUM В Когалыме благодаря вмешательству прокуратуры пенсионер получил новое жилье взамен аварийного, сообщает 16 мая пресс-служба надзорного ведомства по Югре.

Установлено, что мужчина проживал в многоквартирном доме, который в ноябре 2015 года был признан аварийным и подлежащим расселению.

Однако администрация города не предоставила ему помещение по договору социального найма, а срок отселения дома определила лишь в 2026 году.

«Пенсионер был вынужден проживать в аварийном доме еще 11 лет, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», — говорится в сообщении.

В связи с этим прокурор города обратился в суд с иском обязать администрации предоставить пенсионеру благоустроенное жилое помещение, который суд рассмотрел и удовлетворил в полном объеме.

В настоящее время пенсионеру предоставлено жилое помещение, отвечающее всем требованиям.

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