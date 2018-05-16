«Певец повседневности»: Юрий Дудь снял фильм о Балабанове

Москва, , 15:16 — REGNUM Документальный фильм журналиста и YouTube-блогера Юрия Дудя «Балабанов — гениальный русский режиссёр «вышел на первое место во вкладке «Тренды» видеохостинга. Всего за сутки ролик собрал более 1,3 млн просмотров.

«Считается, что если ты не славишь всё, что происходит в России, а говоришь о ее проблемах, то ты Россию не любишь. Но это — бред. К счастью, в истории было много людей, которые это доказывают. Один из них — Алексей Балабанов. Он очень любил нашу страну и особенно наших людей, поэтому никогда не боялся говорить об их недостатках», — анонсировал картину Дудь.

Фильм длится чуть более двух часов. В его съемках приняли участие близкие люди, друзья и коллеги режиссёра. Среди них вдова Балабанова Надежда Васильева, его сын Петр, продюсер всех работ Балабанова Сергей Сельянов, актриса Агния Кузнецова и друг детства режиссёра Евгений Горенбург.

Надежда Васильева рассказала, что захотела выйти замуж за режиссёра фильма «Счастливые дни» еще во время просмотра картины. Личное знакомство с кинематографистом состоялось позднее на «Ленфильме». Васильева призналась, что это была любовь с первого взгляда.

Она также вспомнила о трагедии в Кармадонском ущелье, где в результате схода ледника Колка без вести пропала съемочная группа фильма Сергея Бодрова «Связной». По словам вдовы Балабанова, после этого режиссёр начал сильно пить и впал в депрессию.

Евгений Горенбург вспомнил школьные годы режиссера, рассказал о его увлечении музыкой и признался, что именно Балабанов научил друга играть на гитаре. При этом он назвал режиссера «певцом повседневности».

«Как оно есть, он так все и снимает, ничего не нарушает в повседневности. И в этом его основная магия», — сказал Горенбург.

В фильме рассказываются не только личные истории о жизни Балабанова, но и рабочие моменты — работа с актерами на площадке, съемки фильма «Груз 200», а также кино, которое ценил сам режиссер. Например, Агния Кузнецова рассказала, как получила роль главной героини в фильме «Груз 200». Она отметила, что хотела сняться у Балабанова еще в тот момент, когда вышла картина «Брат».

Пользователи положительно отнеслись к новой работе Дудя. Многие из них даже отметили, что это лучший выпуск на YouTube-канале «вДудь» и эталон документальных фильмов.

«Настолько искренне, что будто посмотрел очередной фильм Балабанова! Когда видишь, как его близкие люди так просто и естественно рассказывают о жизни Алексея, без лишних эмоций, без попыток увековечить память, без «пережимок», так, как думают и чувствуют сейчас и здесь — понимаешь, что так могут говорить только о настоящем и великом Человеке, который и сам не знал, что он таков», — пишет﻿ Eltema15 Алекминский.

«вДудь» снял настоящий фильм. Редкий момент, когда хочется нажать на кнопку «Оставить Комментарий», просто чтобы выразить поддержку автору в большей степени, чем просто нажать на «Палец вверх», «Колокольчик» и «Подписку». В описании к видео захотелось увидеть ссылку на донат в фонд правильных документальных фильмов», — признался Александр Р.

Пользователь под ником Personal Jesus отметил, что подобные фильмы достойны публикации не только на YouTube, но и на других площадках.

«Несколько лет назад невозможно было бы представить, что подобный материал может выйти только в интернете, но сейчас мы имеем то, что мы имеем. Это именно тот контент, который не дает утонуть русскому «Ютюбу» в пучине г*вна (отредактировано — ред. ИА REGNUM ) и дает понять и почувствовать многие вещи», — пишет Personal Jesus.

Ранее Юрий Дудь снял фильм о Сергее Бодрове. В нём журналист посетил Кармадонское ущелье, где погибла съемочная группа фильма «Связной» вместе с Бодровым. Дудь побеседовал с отцом актера Сергеем Бодровым-старшим, с Олегом Меньшиковым, который снимался с Бодровым, ведущим программы «Взгляд» Александром Любимовым и другими. Помимо этого в фильме рассказывается, как Бодров попал в кино и стал работать во «Взгляде», а также почему он решил снимать фильм в Кармадонском ущелье.

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