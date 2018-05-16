Режиссер Сенцов объявил голодовку

Киев, , 11:56 — REGNUM Гражданин Украины Олег Сенцов, приговоренный в РФ к 20 годам тюрьмы по статье «терроризм», объявил голодовку. Об этом, как передает «Громадське», сообщила двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан.

По ее словам, мужчина требует освободить всех граждан Украины, удерживаемых в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский режиссер Олег Сенцов по решению суда РФ был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению в организации теракта в Крыму.

По этому делу также был осужден и ряд других лиц, в том числе предполагаемый сообщник Сенцова Александр Кольченко.

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