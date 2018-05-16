Реку под Севастополем хотят «закатать» в бетон. Жители против

Балаклава, Севастополь, , 11:49 — REGNUM Жители Балаклавского района Севастополя протестуют против возведения дамбы и бетонных береговых плит на участке реки Чёрной у одного из местных сёл Черноречье, поскольку проект предполагает варварскую вырубку всех зелёных насаждений в прибрежной зоне реки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил крымский общественник Кирилл Губа.

По его словам, целью строительных работ объявлена «ликвидация угрозы подтопления домов», однако местные жители уверяют, что такой угрозы в районе прохождения реки через село Черноречье нет.

«Более того, в выписке из Ежегодного доклада главного управления природных ресурсов и экологии (Севприроднадзора) о состоянии и охране окружающей среды Севастополя за 2015 год указано, что в ходе проведения обследований 10 зон подтоплений в бассейне реки Чёрной подтоплений в Черноречье выявлено не было. Примечательно, что проект по расчистке и укреплению речного русла не был вынесен на общественные слушания. Люди узнали о планах чиновников «заковать» реку в бетонные берега от подрядчиков, когда те прибыли для осмотра места предстоящих работ», — подчеркнул общественник.

Местные жители отмечают, что 7 мая уже был начат варварский спил деревьев.

«Мы сразу же позвонили главе муниципального совета Балаклавского района, но в ответ он лишь заявил, что это государственный проект, и посоветовал сельчанам не лезть в это дело, ибо всё равно ничего не смогут поделать», — сообщила ИА REGNUM жительница села Жанна Лукьянова.

По её словам, местные жители уверены, что расчистка русла и укрепление берегов реки таким варварским способом приведут к очень негативным последствиям.

«Нарушится естественное пополнение реки Чёрной дождевыми водами с гор и подземными ручьями. Это также повлияет на качество и наличие воды в колодцах сельчан — притом что водопровода в населённом пункте нет. Спиленная вдоль берегов реки ольха — редкое в Крыму растение и к тому же плохо возобновляемое — считается мелиоративной породой. Её сажают в тех случаях, когда надо защитить берега от весенних паводков. Давно известно, что после вырубки ольшаников иссякают родники, уходят грунтовые воды, мелеют реки», — отмечает Кирилл Губа.

Он также напомнил, что в местах проведения работ есть большая вероятность залегания боеприпасов времён Великой Отечественной войны и исторических артефактов — местные жители до сих пор находят монеты и утварь времён княжества Феодоро и Крымского ханства, остатки оружия и обмундирования солдат Крымской и Великой Отечественной войн.

«Именно здесь, на берегу реки Чёрной, находится памятник культурного наследия федерального значения Чоргуньская башня, датируемая XV веком. Помимо этого, село Черноречье служит начальной точкой туристического маршрута по Чернореченскому каньону — самому длинному каньону Крыма. Вряд ли уничтожение деревьев и обкладка живописного речного русла бетоном вызовет у туристов восторг. Люди требуют приостановить работы и вынести проект по расчистке русла реки Чёрной на общественное обсуждение», — подчеркнул общественник.

Напомним, в феврале 2017 года из-за многочисленных разночтений и протестов со стороны общественности строительство водохранилища в селе Соколиное и переброска реки Коккозка в Чернореченское водохранилище было заморожено. В частности, изначальный проект переброски стока реки создавал угрозу обезвоживания сёл Бельбекской долины Бахчисарайского района. Остановить непродуманный проект удалось благодаря активной гражданской позиции жителей Бельбекской долины и поддержке со стороны руководства Республики Крым, предложившего разработать альтернативный проект водоснабжения Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года глава севастопольского департамента городского хозяйства Михаил Тарасов заявил, что старая водопроводная система города-героя ежегодно теряет около трети запасов воды.

«В Севастополе потери воды в сетях составляют — порядка 35%. По Российской Федерации они значительно ниже, но благодаря перекладке аварийных водопроводов в 2017 году они снижены на 9% в сравнении с 2016 годом. В настоящее время идут работы по разработке технического обоснования проектов дополнительного водоснабжения города», — уточнял Тарасов, подчеркнув, что потери оплачиваются не за счёт рентабельности предприятия, а из кармана конечного потребителя.