Военные Израиля арестовали 15 палестинцев

Тель-Авив, , 11:33 — REGNUM Вооруженные силы Израиля арестовали 15 палестинцев на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 16 мая Anadolu.

Израильские военные регулярно проводят рейды на территориях, где велика поддержка антиправительственных настроений.

Задержанные подозреваются в вовлеченности в террористическую деятельность, направленную против еврейского государства.

По официальным данным Палестины, в израильских тюрьмах находится порядка 6 тыс. 500 палестинских заключенных. Среди них женщины и дети, а также палестинские законодатели.

Аресты производятся в контексте более сложной политической ситуации: в настоящее время в секторе Газа проходят массовые акции протеста против Израиля, в ходе которых погибли свыше 110 человек начиная с марта 2018 года.

14 мая произошли наиболее крупные столкновения, унесшие жизни более 60 палестинцев. Манифестации были приурочены к 70-й годовщине создания государства Израиль, что для арабов считается трагедией.

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