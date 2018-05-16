Жители Германии единодушно осудили поступок футболистов Озила и Гюндогана

Берлин, , 11:31 — REGNUM Большинство немцев считают, что встреча футболистов национальной сборной Месута Озила и Илкая Гюндогана с президентом Турции Реджепом Эрдоганом нанесла ущерб имиджу команды, пишет газета Welt 16 мая.

Лидер партии «Зеленых» Джем Оздемир назвал эту встречу «безвкусной предвыборной агитацией», с критикой выступила Немецкая футбольная ассоциация, тренер сборной Йоахим Лёв и многие публичные лица.

«Месут Озил и Илкай Гюндоган забили гол в собственные ворота с этой пиар-акцией для Реджепа Тайипа Эрдогана. Улыбаться и позировать рядом с деспотом, который насмехается над законом и задерживает инакомыслящих, — это табу», — заявил журналист Ибрагим Набер.

Исследовательский институт Civey по запросу издания Welt провел социологический опрос, согласно которому большинство жителей Германии осудили поступок немецких футболистов. 66,2% респондентов на вопрос «нанесли ли ущерб репутации сборной Германии футболисты Озил и Гюндоган встречей с турецким президентом» ответили «да, определенно».

16,7% опрошенных выбрали ответ «скорее да», и лишь 11,8% считают, что встреча не имела последствий для имиджа национальной команды. Как показала статистика, спокойно к этому событию отнеслись молодежь и люди левых взглядов, и крайне категорично воспринял правый лагерь, а также представители старшего поколения.

В стране прозвучали призывы исключить провинившихся футболистов из состава сборной накануне чемпионата мира по футболу в России, однако тренер Йоахим Лёв включил их в список, несмотря на критику.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Лондоне прошла встреча игроков Месута Озила и Илкая Гюндогана с президентом Турции. Оба футболиста, родившиеся на территории Германии в турецких семьях, подарили Эрдогану футболки со своими именами. На одной из них стоит надпись от Гюндогана: «С уважением моему президенту».

Напомним, 24 июня в Турции пройдут президентские выборы. Германия, где проживает крупнейшая в Европе турецкая диаспора, запретила на своей территории предвыборную агитацию иностранных политиков.

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