Мэр Ярославля предложил обменять недвижимость на землю под кладбище

Ярославль, , 10:57 — REGNUM На заседании муниципалитета города Ярославля 16 мая мэр Ярославля Владимир Слепцов предложил исключить из плана приватизации ряд объектов недвижимости для того, чтобы потом область могла принять их в зачет при обмене на землю под размещение кладбища в Ярославском районе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Через год на территории города Ярославля не останется территории, где мы могли бы хоронить людей. И искать какую-то новую территорию в черте города с учетом развития стратегии города, с учетом Генплана нет возможности, это нерационально. Места на Осташинском кладбище хватит на год. В дальнейшем, если мы сегодня не проработаем эти вопросы, будет проблема, и очень серьезная. Я вышел в правительство Ярославской области с предложением о выделении земельного участка под кладбище в Ярославском районе площадью 140 гектаров. Для города эта земля нужна, но у города нет денег, мы живем в большом дефиците. Но и у правительства тоже нет денег, чтобы эту землю нам дарить или у кого-то ее забирать. Там тоже есть финансовые проблемы. Но ситуация будет гораздо серьезнее, если мы столкнемся с тем, что у нас негде будет хоронить людей. Поэтому мы обдумывали, как быть, что делать, и появилось предложение: у нас есть недвижимость, которую мы включаем в план приватизации для того, чтобы продать. Есть объекты, которые не можем продать много лет, и более 5 раз не состоялись аукционы, делали переоценку — результата нет. То есть они неликвидны. Но нам нужны деньги для того, чтобы эту землю под кладбище приобрести. Поэтому я предложил правительству: сделаем зачет. Вы предаете землю под кладбище, а мы вам в зачет отдадим недвижимость. Но сделаем оценку и земельного участка, и недвижимости, чтобы был баланс: рубль на рубль. То есть чтобы равные условия были», — сказал депутатам мэр Ярославля.

Депутаты поддержали Владимир Слепцова и включили в повестку вопрос об исключении из плана приватизации ряда объектов, которые не продаются длительное время.