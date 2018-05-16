Буря, град и торнадо: северо-восток США под ударами стихии

Нью-Йорк, США, , 10:43 — REGNUM Более 500 тыс. человек на северо-востоке США остались без электричества вследствие обрушившихся на штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания и Вирджиния проливных дождей, сопровождавшихся сильным ветром и градом. Об этом сообщает 16 мая агентство Reuters.

По данным Национальной метеорологической службы США, градины достигали размера теннисного мяча, а порывы ветра — 35 м/с. О внезапном наводнении были предупреждены жители штатов Мэриленд, Делавэр и южной части Нью-Джерси, где ливни были особенно продолжительными.

Буря повлияла на железнодорожное сообщение в указанных штатах, так как пути были заблокированы стволами поваленных деревьев. Также были отменены около 400 рейсов в аэропортах Нью-Йорка. На севере штата Нью-Йорк жители округа Салливан наблюдали торнадо, однако подробностей и сведений о причинённом ущербе пока не поступало.

По прогнозу метеослужбы, ненастье должно пойти на убыль в течение нескольких часов, однако дожди на значительной части северо-востока США продлятся ещё несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля В результате сильнейшего шторма, обрушившегося на американский штат Кентукки, погибли двое человек. Один местный житель скончался под обломками обрушившегося дома, строение рухнуло под напором торнадо. Второй жертвой стал водитель, чью машину смыло потоком воды.

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