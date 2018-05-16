Ярославский губернатор изобрел экологическое ноу-хау

Ярославль, , 10:29 — REGNUM Губернатор Ярославской области разместил в социальных сетях тезисы новой региональной экологической политики. В первом же пункте фигурирует «строительство мусоруничтожительных заводов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Этот термин вызвал удивление у жителей.

«Что тут скажешь, наш губернатор перешёл очередную черту непрофессионализма. Во-первых, термина «мусороуничтожительный завод» вообще нет, а звучит он просто как фантастика — нигде в мире уничтожать мусор ещё не научились, только Ярославская область в передовиках. Во-вторых, если это попытка прикрыть планы по «мусоросжиганию» — то выглядит она крайне нелепо. Люди прекрасно знают про катастрофический вред мусоросжигания — не зря в Московском регионе и в Казани горит такой мощный протест против строительства мусоросжигательных заводов», — говорит эколог Анна Головина.

Она отмечает, что мусоросжигание отходов не имеет ни экологического, ни экономического смысла без предварительной глубокой сортировки отходов.

В связи с этим общественники, выступающие против ввоза в регион московского мусора, спрашивают — как можно серьёзно относится к другим заявлениям экологической политики губернатора Миронова?

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский губернатор объявил о пятилетке новой экологической политики