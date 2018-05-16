«Пора вставать!»: в Московском зоопарке разбудили летучих мышей

Москва, , 10:11 — REGNUM Сотрудники Московского зоопарка на этой неделе разбудили 50 последних летучих мышей, зимовавших в Центре зимней передержки рукокрылых. Об этом сообщает 16 мая пресс-служба зоосада.

Отмечается, что с конца апреля животных начали постепенно выводить из спячки и готовить к возвращению на волю.

«После того, как летучую мышь будят, ее переводят в так называемый разлётник, где она может размяться после долгой зимы и восстановить навыки полета. Также перед выпуском мышей откармливают: за зиму мыши теряют около трети своего веса», — говорится в сообщении пресс-службы.

В зоопарке подчеркнули — на момент пробуждения летучие мыши весят около 11−12 г, в то время как перед спячкой — около 18 г. После того, как мышей окормят, поздним вечером или в ночное время, максимально комфортное для животных, их выпускают на волю.

«На данный момент уже около 40 летучих мышей отправились в свободный полет, а последние 10 особей мы планируем выпустить на этой неделе, когда установится теплая погода и не будет осадков», — добавили в пресс-службе.

Живущим в Москве и Подмосковье рукокрылым сложно найти место для зимовки, они нередко залетают в жилые помещения и подвергают себя опасности, сообщают специалисты-зоологи. Для того, чтобы помочь мышам пережить зиму, год назад в столичном зоопарке и был создан Центр зимней передержки рукокрылых Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Московском зоопарке появился на свет детёныш японской макаки, новорожденный постоянно находится под наблюдением матери по имени Черешенка. Этот вид обезьян обитает на севере Японии, где около четырех месяцев в году лежит снег, поэтому таких макак еще называют снежными обезьянами.

Отмечается, что детёныш еще около месяца будет висеть, прижавшись к животу матери, а затем начнет перебираться ей на спину.

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