У Ярославля изымают 30 автобусов

Ярославль, , 10:41 — REGNUM С регулярных маршрутов Ярославля в ближайшее время могут исчезнуть 30 автобусов ЛИАЗ. ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» направило в принадлежащее мэрии Ярославля АО «ПАТП-1» проект расторжения договора лизинга, так как ПАТП-1 прекратило платить за автобусы — документ об этом имеется в редакции ИА REGNUM.

Лизинговая компания предлагает расторгнуть договор и добровольно вернуть автобусы в 10-дневный срок по указанному адресу в Москве. Попытки переговоров с предприятием не дали результата. Проблемы начались еще в декабре 2017 года. МЛК обратилась в арбитражный суд, где 19 февраля было заключено мировое соглашение. Однако и оно не было исполнено.

Речь идет о 30 автобусах, поставленных по договорам 2014 и 2017 годов. С февраля по апрель неплатежи по одному договору составили 8,9 млн рублей, по второму — 9,1 млн. В самой лизинговой компании корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что не хотят изъятия транспорта.

«Мы понимаем, что изъятие автобусов приведет к проблемам с перевозками в Ярославле. В ПАТП объясняют, что деньги не платит бюджет города. Но мы не можем заниматься благотворительностью — есть решение суда, есть мировое соглашение. Мы надеемся, что предприятие все-таки найдет возможность заплатить. В противном случае придется продать автобусы — имущество ликвидное, покупатели на него есть», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания».

По оценкам экспертов ИА REGNUM, в ПАТП-1 работает около 150 автобусов. Потеря пятой части машин серьезно скажется на работе предприятия и городского общественного транспорта в целом.

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