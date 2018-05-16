Картину Малевича продали на аукционе Christie’s за $85 млн

Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Картина художника-авангардиста Казимира Малевича под названием «Супрематическая композиция» была продана на аукционе Christie’s в Нью-Йорке. Об этом сообщили на сайте аукционного дома.

Покупатель, имя которого не называется, заплатил за полотно более чем $85 млн. Картину Малевича, которую также называют «Синий прямоугольник поверх красного луча», изначально оценили в $70 млн.

Отмечается, что стоимость картины, написанной в 1916 году, стала рекордной для этого художника.

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